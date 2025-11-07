Paranın ilk kullanıldığı Lidya Devleti'nin başkenti Salihli'nin Sardes Antik Kentinin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde "Paranın Doğduğu Kent Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması" düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde turizmin mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler belirlemek amacıyla Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde "Paranın Doğduğu Kent Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması" adıyla geniş katılımlı Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi.

Salihli Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, ilçenin sahip olduğu termal kaynakların, tarihi mirasın ve doğal güzelliklerin daha etkin tanıtılması, turizm altyapısının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Hazırlanan eylem planı kapsamında, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sardes Antik Kenti başta olmak üzere kültürel miras alanlarının tanıtımı, termal turizm yatırımlarının teşviki ve Jeopark turizminin desteklenmesi yönünde önemli kararlar alındı.

Toplantı kapsamında ayrıca, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK'tan tescil belgesi alan "Aslan Figürlü Kurabiye" de tanıtıldı. Yöresel lezzetleri harmanlayan bu özel ürünün, Salihli'nin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam Ali Güldoğan, toplantının sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Salihli'nin sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda güçlü bir destinasyon merkezi olması temel hedefimizdir. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, ilçemizin turizm vizyonunu geliştirecek projeleri kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Toplantı, belirlenen stratejik hedeflere yönelik çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi kararıyla sona erdi. - MANİSA