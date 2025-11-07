Haberler

Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması Düzenlendi

Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihin ilk para birimi Lidya'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla 'Paranın Doğduğu Kent Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması' gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm altyapısının geliştirilmesi ve bölgenin tanıtımı için stratejiler belirlendi.

Paranın ilk kullanıldığı Lidya Devleti'nin başkenti Salihli'nin Sardes Antik Kentinin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde "Paranın Doğduğu Kent Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması" düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde turizmin mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler belirlemek amacıyla Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde "Paranın Doğduğu Kent Salihli'de Turizmi Geliştirme Buluşması" adıyla geniş katılımlı Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi.

Salihli Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, ilçenin sahip olduğu termal kaynakların, tarihi mirasın ve doğal güzelliklerin daha etkin tanıtılması, turizm altyapısının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Hazırlanan eylem planı kapsamında, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sardes Antik Kenti başta olmak üzere kültürel miras alanlarının tanıtımı, termal turizm yatırımlarının teşviki ve Jeopark turizminin desteklenmesi yönünde önemli kararlar alındı.

Toplantı kapsamında ayrıca, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK'tan tescil belgesi alan "Aslan Figürlü Kurabiye" de tanıtıldı. Yöresel lezzetleri harmanlayan bu özel ürünün, Salihli'nin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam Ali Güldoğan, toplantının sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Salihli'nin sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda güçlü bir destinasyon merkezi olması temel hedefimizdir. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, ilçemizin turizm vizyonunu geliştirecek projeleri kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Toplantı, belirlenen stratejik hedeflere yönelik çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi kararıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 365.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.