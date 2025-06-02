Salihli'de Hububat Hasadı Denetimleri Başladı

Salihli'de Hububat Hasadı Denetimleri Başladı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadı sırasında dane kaybını en aza indirmek için denetimlerine başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Salihli Ovası'nda başlayan hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerine başladı.

Salihli Ovası'nda hububat hasadı başlarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ekipler de biçerdöver kontrollerine başladı. Ekipler, denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol ediyor.

Denetimde ekipler ayrıca biçerdöver sahibi ve operatörlerine; operatör belgeleri, yangın söndürücü ve ilkyardım çantalarını yanlarında bulundurmaları, hasat sırasında oluşabilecek dane kaybı ve dane kırılmalarına karşı dikkatli olmaları gerektiği hususlarında bilgilendirme yapıyorlar.

Öte yandan denetimlerin hasat dönemi boyunca devam edeceğini vurgulanırken, dane kayıplarının sadece çiftçiye değil, ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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