Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

AA - Ali Ballı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan feribot seferi gerçekleştirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan feribot seferi gerçekleştirildi.

Cruise Port Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını süresince durdurulan ve iki sezondur yapılamayan feribot seferlerine yeniden başlandı.

İlk seferini yapan "Rodon" isimli katamaran tipi feribot 56 yolcusuyla limana yanaştı.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kos- Bodrum seferlerinin haftada üç veya dört gün yapılmasının beklendiğini belirterek, "Hem kuruvaziyer turizmi hem de Kos Adası seferlerine başlanması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak." ifadesini kullandı.

Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

AA / Ali Ballı - Ekonomi

Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title