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Sakarya, yılın ilk 6 ayında otomotiv üretimini ve ihracatını artırdı

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Sakarya, yılın ilk yarısında 114 bin 935 araç üretti, bunun 73 bin 729'u ihraç edildi. Toyota 66 bin 199 araçla ihracat lideri olurken, TürkTraktör 6 bin 564, Otokar 966 araç ihraç etti. Kent, otomotiv ihracatında Türkiye dördüncüsü oldu.

Sakarya'dan yılın ilk yarısında 114 bin 935 aracın 73 bin 729'u ihraç edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-haziran döneminde 2 milyar 224 milyon 947 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ilk 6 ayda üretilen 673 bin 611 taşıtın 469 bin 205'i yurt dışına gönderildi.

Söz konusu ihracat pastasında adet bazında yüzde 15,71 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk 6 ayında üretilen 114 bin 935 aracın 73 bin 729'u yurt dışına satıldı.

Üretilen her 10 araçtan 6'sını yurt dışına gönderen "otomotiv kenti", geçen yılın aynı dönemine göre ocak-haziran aylarında adet bazında üretimini 797, ihracatını ise 197 artırdı.

Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk 6 ayında 102 bin 185 otomobil, 1188 midibüs, 840 otobüs, 698 küçük kamyon, 9 kamyonet ve 10 bin 15 traktörden oluşan 114 bin 935 araç üretildi. Böylece kentte günde 635 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-haziran döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 102 bin 185 araçtan 66 bin 199'unu yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 2 bin 735 araç üretti, 966'sını ihraç etti.

Aynı dönemde 10 bin 15 traktör üreten TürkTraktör, bunların 6 bin 564'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-haziran döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma

Üretim (2025)

Üretim (2026)

Fark

 İhracat (2025)

İhracat (2026)

Fark

Toyota

95.878

102.185

6.307

67.192

66.199

-993

TürkTraktör

15.563

10.015

-5548

5.163

6.564

1401

Otokar

2.697

2.735

38

1.177

966

-211

Toplam

114.138

114.935

797

73.532

73.729

197

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
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