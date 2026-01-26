Pazarın gözdesi kış sebzeleri oldu

Sakarya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerini alırken, vatandaşlar bağışıklık sistemini destekleyen ürünlere ilgi gösteriyor.

Kış sezonunun vazgeçilmez ürünleri olan brokoli, karnabahar, ıspanak ve pırasa gibi sebzeler tezgahlardaki ağırlığını sürdürüyor. Fiyatların ise mevsim normallerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Adapazarı ilçesinde bulunan Katlı Pazar'da esnaflık yapan Enes Cambaz, güncel durum ve fiyatlar hakkında bilgi verdi.

"En çok brokoli, karnabahar ve ıspanak tercih ediliyor"

Kış sezonunun sakin geçtiğini ifade eden Cambaz, vatandaşların en çok brokoli, karnabahar ve ıspanağı tercih ettiğini söyleyerek, "Fiyatları da bu havalara göre makul. İyi brokolinin kilosu 100 lira. Karnabahar adet hesabı olarak 60-70 lira, çok kaliteli ürünler ise 80 liradan alıcı buluyor. İyi ıspanak ve iyi pırasanın kilosu ise 50 lira. En çok tercih edilen, tutulan ürünler bunlar" dedi.

Yeşillik fiyatlarının geçen yıla oranla uygun olduğunu ancak küçük artışların bile vatandaşın dikkatini çektiğini dile getiren Cambaz, "Yeşillik grubu zaten ucuz. Roka yaklaşık 2 yıldır 20 liraydı, bu sene 25 lira oldu. 2 yıl aradan sonra gelen 5 liralık fark bile müşterinin gözüne batabiliyor. 'Niye 25 oldu?' gibi sorular sorup, biraz da suçu bizde arıyorlar" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise tercihlerini sağlık odaklı yaptıklarını belirtti.

Müşterilerden Nilüfer Maviş Vatanseven, karalahana, ıspanak ve pırasa gibi sebzeleri balıkla birlikte tükettiklerini kaydederken, çocuklu aileler de bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış sebzelerine yöneldiklerini ifade etti. - SAKARYA