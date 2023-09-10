Sakarya Botanik Vadisi'nde Biberiye Hasadı Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 62 kilometrelik Botanik Vadisi'nde yürüttüğü tıbbi aromatik ve şifalı bitki üretimi çerçevesinde hasadına başlanan biberiyenin rekoltesinin 15 ton olması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 62 kilometrelik Botanik Vadisi'nde yürüttüğü tıbbi aromatik ve şifalı bitki üretimi çerçevesinde hasadına başlanan biberiyenin rekoltesinin 15 ton olması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin tarımsal vizyonuna değer katan projesi Sakarya Botanik Vadisi'nde tıbbi ve aromatik bitkilerin hasatları devam ediyor. Sera AŞ. koordinesiyle gerçekleştirilen adaçayı ve lavanta hasadından sonra biberiye hasadına başlandı. Tarımsal kalkınma amaçlı gerçekleştirilen ve kuzey bölgesinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca'yı çevreleyen tek çizgi halindeki 62 kilometrelik üretim hattı üzerinde yer alan Botanik Vadi'de geçen yıl toplam 12 ton biberiye hasadı yapılmıştı. Bu yıl hasadına başlanan biberiyenin toplam 15 tonu geçmesi bekleniyor. - SAKARYA