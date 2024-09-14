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Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

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Aydın'da bir şahıs pazar yerinde satacağı "köy zeytinyağı" olarak nitelendirdiği ürünün içerisine ayçiçek yağı katarken görüntülendi.

Aydın'daki Salı pazarında "Köy zeytinyağı" sattığını belirten şahıs, ürünlerine ayçiçek yağı katarken görüntülendi. Çevredekilere aldırış etmeden zeytinyağına ayçiçek yağı katan şahsın görüntüleri kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenler "Bu ülkede herkes çakal olmuş" demekten kendini alamadı.

"ESKİDEN SÜTE SU KATARLARDI"

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Gençlik bozuldu diyen dayı", "Eskiden süte su katarlardı", "Yazıktır, günahtır. Kimse kul hakkından çekinmez olmuş", "Allah bildiği gibi yapsın."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Yerel Haberler Ayçiçek Yağı Zeytinyağı Zeytinyağı 3-sayfa Ekonomi Güncel Yaşam Çakal Aydın

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Yorumlar (7)

İz:

Dünde ben üzüm almaya gittim almadan geldim üste güzelleri alta ezikleri doldurmuşlar

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Mehmet Turgut:

Sahtekarlık Diz Boyu Artmış Allah Sonumuzu Hayr Eylesin İnşAllah

16
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Musa Tekin:

Bunu vatandaş değil, vatandaşın görevlendirdiği devlet kontrol edecek. Yöneticilerin Ballı maaş almak değil görevi, vatandaşa hizmet etmek.

10
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isa yatar:

Başlığa bak mahalle gazetesi hakkaten. Ahir zamandayız her türlü günah var Allah bizi korusun

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Dağıstan:

Zeytinyağı'na ayçiçek yapı yakışmaz , belli eder kendini Kişi, çiğityağı ( pamuk çekirdeği ) koymalıydı. Belki de fotoğraftaki çiçek yağı pet şişesinin içinde zyağı vardı ,karşıdan bilemeyiz. Ama peynir olmayanı peynir diye ,süt tozundan yapılanı süt diye vs vs . Uyanık veya uyanıklık çok

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