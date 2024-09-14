Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

Aydın'daki Salı pazarında "Köy zeytinyağı" sattığını belirten şahıs, ürünlerine ayçiçek yağı katarken görüntülendi. Çevredekilere aldırış etmeden zeytinyağına ayçiçek yağı katan şahsın görüntüleri kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenler "Bu ülkede herkes çakal olmuş" demekten kendini alamadı.

"ESKİDEN SÜTE SU KATARLARDI"

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Gençlik bozuldu diyen dayı", "Eskiden süte su katarlardı", "Yazıktır, günahtır. Kimse kul hakkından çekinmez olmuş", "Allah bildiği gibi yapsın."