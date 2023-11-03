Şahinbey Belediyesi çiftçilere 3 bin 800 ton buğday, arpa tohumu ve gübre dağıtımı yaptı.

Çiftçilere 7 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da arpa, buğday ve gübre tohumu dağıtımına Kapcağız Mahallesi'nde başladı. Şahinbey Belediyesi sertifikalı tohum ve kimyevi gübre desteği çerçevesinde bin 800 tona kadar arpa ve buğday tohumu ve 2 bin tona kadar kimyevi gübre dağıtımı gerçekleştirecek.

"Çok güzel bir proje"

Buğday, arpa tohumu ve gübre dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çiftçinin emeğinin çok önemli olduğunu belirterek, " Şahinbey Belediyesi tarafından halkta karşılığı olan çok güzel bir proje yapılmış. Bu toprakların ve çiftçilerimizin emeklerinin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Yapılan bu proje için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum. Yapılan bu hizmet temel belediyecilik hizmetleri gibi görünmeyebilir. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız yapılacak en kıymetli işlerden birini yapmış. Verilen bu ürünler memlekete rahmet olarak yağacak. Rabbim çiftçilerimizin emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.

"10 bin kamyonluk destek sağladık"

Törende açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçinin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çiftçilerimize 2 bin ton gübre, bin ton arpa, 800 ton da buğday olmak üzere toplamda 3 bin 800 ton dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tohumlarımız TİGEM'in sertifikalı tohumları. Çiftçilerimizin verimli ürün alması noktasında gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. İlk buğday dağıtımı ile başladık ve daha sonra çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi geliştirerek desteklerimizi arttırdık. 33 milyon 500 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun dışında hayvan yetiştiricilerimiz için hayvan yemi ve meralara 11 tane su kuyusu açtık. Köylerde hayvancılık yapmak isteyen ama durumunda olmayan vatandaşlarımıza 2 tane gebe inek veya 16 koyun 1 koç verdik. Sadece yem, buğday, arpa ve gübre dağıtımında verilen destek 7 bin 300 kamyon yapıyor. Diğer verilen destekleri de kattığımızda çiftçimize yaklaşık 10 bin 000 kamyon destek sağlamışız. Yani yapıyormuş gibi değil. Gerçekten çiftçiye destek oluyoruz ve bu desteklerin artarak devam edeceğini çiftçilerimize müjdeliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel verimler elde edilecek"

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ise çiftçilere önemli destekler sağlandığını ifade ederek, "Çiftçilerimiz gece gündüz demeden üretim için çalışıyor. Bize düşen ise onlara destek çıkmak. Elimizden geldikçe Şahinbey'de dahil olmak üzere tüm ilçelerimizde sulama projelerinin tamamını destekledik. Bununla birlikte her çiftçimize ekipman desteği sağlıyoruz. Bu bereketli toprakları bereketli ürünlerle buluşturduğumuzda çok güzel verimler elde edeceğiz. Şahinbey Belediyesi'nin ne yaptığını değil artık ne yapmadığını soralım diye düşünüyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız çiftçilerimize çizmesine kadar verdi. Kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Tarım İlçe Müdürü Mustafa Güzel, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. - GAZİANTEP