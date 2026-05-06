SAHA 2026'da uzayda çok uluslu işbirliğinin önemi konuşuldu

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren AX-3 ekibi, uzayda uluslararası işbirliğinin önemini ele aldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde "Uzayda Çok Uluslu İşbirliği AX-3 Deneyimi" paneli, astronot Tuva Cihangir Atasever moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Astronot Alper Gezeravcı, burada yaptığı konuşmada, aldıkları eğitimlerde mühendislik becerilerinden çok yararlandığını belirtti.

Dünyadaki alışkanlıkların uzayda değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gezeravcı, "Uzayda herhangi bir varsayıma yer yok. Bütün manevralarımızı mevcut yerçekimine göre yaparken, uzayda da aynısını yapmaya çalışırsanız olmaz, o kuvveti kontrol edemezsiniz. Uzay bir eşik gibi, uzun vadede bilişsel becerilerinizin oraya adapte olabilmesi için mantalite değişikliği gerekiyor." diye konuştu.

Gezeravcı, uzayın kendisi için her zaman bir hayal olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlı uzay misyonunun gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

AX-3 Görev Komutanı ve IAF Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria da uzaya çıkmadan önce aldıkları eğitimin önemini dile getirdi.

Askeri havacı olmanın uzayda kendilerine avantaj sağladığını anlatan Lopez-Alegria, aldıkları eğitimlerde bunu gördüklerini söyledi. Öte yandan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 11 mürettebatın 9 farklı dil konuştuğunu vurgulayan Lopez-Alegria, ne kadar farklı kültürlerden gelseler de uzay istasyonunda birliğin sağlanabildiğini söyledi.

İtalyan astronot Albay Walter Villadei de aldıkları eğitimlerin, kendilerine her şartta hayatta kalmayı öğrettiğini anlattı.

Villadei, mikro yerçekimi olan bir ortamda bilimsel deneyler yapmanın sağladığı kazanımlara işaret ederek, "Deneysel uçuşlar riski de beraberinde getiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
