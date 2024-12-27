Sağlık-Sen, Yerelde Çalıştaylar ile Sağlık Çalışanlarının Sorunlarını Dinleyecek

Sağlık-Sen çalıştaylarını yerele yaydıklarını bildiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Yerelde Şubelerimizin düzenleyeceği bu çalıştay serisinin ilkine, Ocak ayında Hemşirelik Çalıştayı ile başlıyoruz" dedi.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini birebir belirlemek, bizzat sorun yaşayan çalışanların kendisinden sıkıntıları dinlemek ve tartışmak için çalıştaylara önem veren Sağlık-Sen, bu kapsamda çalıştaylar serisini Türkiye geneline yayma kararı verdi.

Sağlık-Sen çalıştaylarının yerelde şubeler tarafından devam ettirileceğini duyuran Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve geleceğe yönelik stratejiler oluşturmak amacıyla yeni bir çalıştay serisi başlatıyoruz. Yerelde Şubelerimizin düzenleyeceği bu çalıştay serisinin ilkine, Ocak ayında Hemşirelik Çalıştayı ile başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ortak bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz"

Akademik sendikacılık anlayışıyla çalışanların gerçek sorunlarını bizzat kendilerinden dinleyip tespit etmeyi amaçladıklarını belirten Doğan, "Ocak ayında başlayacak Hemşirelik Çalıştayı ile hemşirelerimizin sahadaki sorunlarını detaylı bir şekilde ele almayı, taleplerini ve beklentilerini dinlemeyi, her ildeki farklı sorunları ve çözüm önerilerini anlamayı, sağlık sistemindeki iyileştirmelere yönelik ortak bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Çalışanlarımızın sesi olmaya devam ediyoruz"

Hemşirelerin düşük ücret sorununa dikkat çeken Doğan, "Hemşirelerimizin hak ettikleri ücretlerin artırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Onların emeği ve fedakarlığı, sağlık sistemimizin temel direğidir ve hak ettikleri değeri görmeleri için mücadelemizi sürdürüyoruz. Farklı illerden gelecek farklı bakış açıları ve çözüm önerileriyle, Sağlık-Sen, üyelerinin sesi olmaya ve sağlık mesleklerinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA