Sağlam ve Altun, Araban sarımsağının gelişimini inceledi

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ile beraber 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan Araban sarımsağı ile ilgili incelemeler yaptı.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam Araban Ovası'ndaki sarımsağın gelişimini yerinde incelemek için ilçeye geldi. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ile beraber ovayı gezen Sağlam, sarımsakların gelişimini yerinde inceledi.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Araban ilçemizde Sarımsak çıkış kontrolleri kapsamında saha incelemesinde bulunduk. Sarımsak tarlasında Ziraat Mühendislerimiz ile birlikte yaptığım incelemelerde çıkışların iyi olduğu gözlemledik. Sarımsak ilçe için en önemli gelir kaynakları arasında yer almakta olup, tarımsal istihdama katkısı çok önemlidir. Üreticilerimize bol bereketli kazançlar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise, "Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'a Araban sarımsağının ekimi, yetişimi ve hasat dönemine kadarki süreçlerle ilgili bilgiler verdim. Sarımsak ekili alanlara giderek incelemelerde bulunduk. İl Müdürümüz Araban Ovası'nda üretim yapan üretici ve çiftçilerimizin tarımında sürdürülebilirliğin devamını sağlamak, üreticimizi daha güçlü kılmak ve Araban'ı tarımda daha güçlü şehir haline getirmek için verdiği desteklerinden dolayı şahsım ve üretici çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP

