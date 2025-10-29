Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, kutlamalar 10: 00'da "Cumhuriyet'in Müziği" konseri ile başladı. İç hatlar giden yolcu katı önüne kurulan "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" temalı fotoğraf alanı önünde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, trio grubunun seslendirdiği eserlere eşlik etti.

Havalimanının giden yolcu katında, Kurtuluş Savaşı temalı görsellerin yanı sıra ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir fotoğraf alanı da oluşturuldu. Yolcular, bu alanda fotoğraf çektirerek kutlamaya katıldı.

Kutlamalar kapsamında misafirlere, Türk bayrağı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bayrağından oluşan rozetler günün anısına hediye edildi.