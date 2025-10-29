Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kutlamalar 'Cumhuriyet'in Müziği' konseri ile başladı ve yolculara özel alanlar oluşturularak kutlamalara katılmaları sağlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, kutlamalar 10: 00'da "Cumhuriyet'in Müziği" konseri ile başladı. İç hatlar giden yolcu katı önüne kurulan "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" temalı fotoğraf alanı önünde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, trio grubunun seslendirdiği eserlere eşlik etti.

Havalimanının giden yolcu katında, Kurtuluş Savaşı temalı görsellerin yanı sıra ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir fotoğraf alanı da oluşturuldu. Yolcular, bu alanda fotoğraf çektirerek kutlamaya katıldı.

Kutlamalar kapsamında misafirlere, Türk bayrağı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bayrağından oluşan rozetler günün anısına hediye edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.