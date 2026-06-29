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Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü yolcu rekoru kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü yolcu rekoru kırdı
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2025-2026 eğitim döneminin bitmesiyle yaz tatili hareketliliği başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 28 Haziran Pazar günü 165 bin 473 yolcu ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. 889 uçuş gerçekleştirildi.

2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü 165 bin 473 yolcu ile tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

26 Haziran'da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğu beraberinde getirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, 28 Haziran Pazar günü yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştığı aktarıldı. Gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken,165 bin 473 yolcuya hizmet verildi. Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiğinin, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG'nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama sayesinde etkin şekilde yönetildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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