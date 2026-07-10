Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 7,1 artışla 23,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Uçuş sayısı da yüzde 6,3 artarak 136 bin 831'e yükseldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-haziran dönemini kapsayan veriler doğrultusunda yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 23 milyon 682 bin 281 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise geçen yılın ilk yarısındaki 128 bin 735 seviyesinden yüzde 6,3 artışla 136 bin 831'e yükseldi.

Aylık bazda gerçekleşen operasyonel performans incelendiğinde ise haziran ayında 24 bin 216 uçuş ile 4 milyon 267 bin 864 yolcuya hizmet verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü

Bulun bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnede onu görünce şaşkınlık yaşadılar
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu

Tarihi zirve sırasında tatile gitti, açıklaması tatmin etmedi
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti