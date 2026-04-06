Rosatom ve NBEPar, Brezilya'da madencilik sektöründe ortak girişim kurdu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki Uranium One Grubu AŞ ile Brezilya Nükleer Enerji İştirakleri Ltd. (NBEPar), Brezilya'da maden kaynaklarını geliştirmek üzere ortak girişim kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom bünyesindeki TENEX Grubu'na bağlı uluslararası uranyum madencilik şirketi Uranium One Grubu ile Brezilyalı Diamante Grubu'nun holding şirketi NBEPar, "Nadina Minerals" adıyla kurulacak ortak girişim için anlaşma imzaladı.

Açıklamada, anlaşmanın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2026 Nükleer Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçirildiği belirtildi.

Ortaklık çerçevesinde tarafların, gerekli lisans süreçlerini tamamlaması, potansiyel maden sahalarında arama faaliyetleri yürütmesi ve yüksek teknoloji sektörleri için kritik öneme sahip metallerin çıkarılması ile işlenmesine yönelik modern tesisler kurması planlanıyor.

Projenin, hem iki ülke arasında iş birliğini derinleştirmesi hem de Brezilya ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
