Haberler

Rusya ve ABD finans işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, iki ülke arasında finans alanındaki işbirliğini görüştüğü bildirildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, iki ülke arasında finans alanındaki işbirliğini görüştüğü bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Siluanov ile Bessent'in ABD'nin Asheville şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki işbirliği konuları görüşüldü." ifadesine yer verildi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Asheville'de gerçekleştiriliyor.

ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak

Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan haber var
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı

Sahilde yaptıkları yok artık dedirtti: Onca insanın arasında...