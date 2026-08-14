Rusya'dan tek denizcilik idaresi hamlesi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ticari deniz taşımacılığında yönetimi merkezileştirmek ve Rus filosunun korunmasını güçlendirmek amacıyla tek bir denizcilik idaresi kurulmasının öngörüldüğü yasa tasarısı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla hazırlanan tasarı kapsamında Rusya Denizcilik İdaresinin kurulmasının teklif edildiği belirtildi.

Yeni yapının, gemilerin devlet kaydı ve Rus filosunun korunması dahil ticari deniz taşımacılığı alanındaki faaliyetleri koordine etmesi planlanıyor.

Tasarıyla, deniz araçlarının kaydı, bunlara ilişkin haklar ve işlemlerin merkezileştirilmesi hedeflenirken denizcilerin mesleki belgelendirme süreçlerinin de tek sistemde toplanarak dijitalleştirilmesi öngörülüyor.

Yeni idare bünyesinde ayrıca Rus gemilerini dünya genelinde izleyecek kapsamlı bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistemle, gemilerin konumunun yanı sıra teknik durumu, mürettebat yapısı ve çalışma kurallarına uyumunun takip edilmesi hedefleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinin hareketini kısıtlamaya çalıştığını ve gemilere el koymayı gündeme getirdiğini belirterek, bu adımları "korsanlık ve haydutluk" olarak nitelendirmiş ve uygulanması halinde karşılık vereceklerini söylemişti.

Kaynak: AA