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Rusya Tarım Bakanı Lut, tahıl alımlarının ekim sonunda başlamasını istedi

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Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, tahıl piyasasındaki devlet alımlarına ekim sonundan itibaren başlanması gerektiğini bildirdi. Lut, 1,3 milyon tonluk depolama kapasitesinin sağlandığını, ikinci ihaleyle bunun 3 milyon tona çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, tarım üreticilerini desteklemek amacıyla tahıl piyasasında devlet tarafından yapılacak alımlara ekim sonundan itibaren başlamaları gerektiğini bildirdi.

Lut, Rusya'nın Gelencik şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki tahıl hasadı ve piyasaya yönelik destek tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devletin tahıl alımlarına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Lut, "Şimdi bankayı seçmemiz gerekiyor. Ekim sonundan itibaren alımlara başlamalıyız." dedi.

Lut, tahılın depolanacağı tesisler konusunda bazı zorluklar bulunduğuna işaret ederek, halihazırda 1,3 milyon tonluk depolama kapasitesinin sağlandığını, düzenlenecek ikinci ihaleyle bu miktarın 3 milyon tona çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Rusya'da 2026 başından bu yana brüt ağırlıkla 93 milyon ton buğday hasat edildiğini aktaran Lut, yıl sonunda buğday üretiminin geçen yılki seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Rus hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ihracatı aksayan tarım üreticilerinin desteklenmesine yönelik ilave tedbirler hazırlanacağını, bunlar arasında tahıl piyasasında devlet alımlarının da bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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