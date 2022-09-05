Rusya'nın vanayı kapatmasıyla Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları yüzde 35 arttı

Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattındaki akışı kesmesiyle Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları yüzde 35 arttı. Öte yandan yaşanan sıkıntı nedeniyle Avrupalı enerji bakanları, bu cuma yapacakları özel bir toplantıda, doğal gaz fiyatlarında üst sınır ve enerji türevleri ticaretinin askıya alınması da dahil olmak üzere, elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik radikal önerileri tartışacak.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışının büyük bölümünü sağladığı Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki gazı kesmesinin ardından Avrupa doğalgaz fiyatlarında büyük sıçrayışa yaşandı. Uzmanlar enerji krizinin bölgedeki büyük ekonomileri durgunluğa itebileceği görüşünde.

FİYATLAR YÜZDE 35 ARTTI

Gazprom'un cuma günü geç saatlerde açıkladığı kararla birlikte haftanın ilk gününde Avrupa doğalgazı için gösterge fiyat olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören en yakın vadeli doğalgazın fiyatı yüzde 35 arttı. Gazprom'un duyurusundan önce cuma günü bu fiyat yüzde 12 düşüşle 1000 metreküp başına 2 bin 283,344 Euro'ya kadar gerilemişti. Haber sonrası ilk işlem saatlerinde vadeli kontratlar tekrar 1000 metreküp başına 3 bin 85 Euro seviyesine çıktı.

RUSYA GAZI DURDURDU

Cuma günü Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti. Rus şirket arıza nedeniyle akışı durduğunu söylese de açıklamanın G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulayacağı haberlerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Önceki gün G7 ülkeleri Rusya'nın petrol ihracatına bir fiyat sınırlaması mekanizması uygulamayı kabul etmişti. G7 ülkeleri bu hamle ile Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı finanse etme kabiliyetini azaltmayı ve yükselen enerji fiyatları karşısında tüketicileri korumayı amaçlıyordu.

KRİTİK TOPLANTI CUMA GÜNÜ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Avrupalı enerji bakanları, bu cuma yapacakları özel bir toplantıda, doğalgaz fiyatlarında üst sınır ve enerji türevleri ticaretinin askıya alınması da dahil olmak üzere, elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik radikal önerileri tartışacak. Öte yandan Avrupa Birliği, Rusya'dan gelecek bir kesinti ihtimaline hazırlanmak amacıyla gaz stoklarını artırmaya başlamıştı. Uzmanlar en azından kışın doğacak ihtiyacın bir kısmını karşılayacak kadar doğalgaz depolandığı görüşünde. Ancak havaların soğuk gitmesi durumunda kış sezonunun sonuna doğru durum kötüleşebilir.

"KESİNTİLER GÜNDEME GELEBİLİR"

JPMorgan analistleri konu ile ilgili kaleme aldıkları bir notta, "Gaz arzı sıkışıklığı göz önüne alındığında, zorunlu olmayan endüstriler için gaz kesintileri gündeme gelebilir" dedi. Goldman Sachs ise analizinde Avrupa gaz fiyatlarının Rusya'nın hamlesinin ardından ağustos ayında kaydedilen yüksek seviyelere meydan okuyabileceğini belirtti.