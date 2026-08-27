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Rusya'nın tahıl hasadı yüzde 12,5 arttı

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Rusya'da 26 Ağustos itibarıyla tahıl hasadı geçen yıla göre %12,5 artarak 100,5 milyon ton oldu. Ülkenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olan üretimde verim artışı sağlandı, kışlık ekimler de hızlandı.

Rusya'da bu sezon hasat edilen toplam tahıl miktarı, 26 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 100,5 milyon tona ulaştı.

Rusya Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden tahıl hasadına ilişkin bilgi verildi.

Tahıl ve baklagil ekili alanların yüzde 65'inden fazlasına karşılık gelen 27,9 milyon hektarlık bölümde hasat çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, 26 Ağustos itibarıyla 100,5 milyon ton tahıl hasat edildiği, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 fazla olduğu ifade edildi.

Açıklamada, elde edilen ürün miktarının ülkenin tahıl ihtiyacını tamamen karşılamak için yeterli olduğu belirtildi.

Ortalama verimin bu yıl yüzde 4,3 artarak hektar başına 3,6 tona ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, artışta modern teknolojiler, yeni ıslah yöntemleri, gübre, bitki koruma ürünleri ve dijital çözümlerin etkili olduğu kaydedildi.

Bakanlık, gelecek yıl hasat edilecek kışlık tahılın ekim çalışmalarının da hız kazandığını, 26 Ağustos itibarıyla ekili alanın geçen yılın aynı dönemine göre 125 bin 300 hektar artarak 482 bin 700 hektara ulaştığını bildirdi.

Rusya, dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında yer alırken, Ukrayna'nın Rusya limanlarına düzenlediği insansız hava aracı saldırıları nedeniyle ülkenin tahıl ihracatında sorunlar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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