Rusya'nın İlk Kadın Nükleer Buzkıran Kaptanı Marina Starovoitova

Rusya nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen Hayalperestler Çağı konserinde, Yamal nükleer buzkıranının kaptanlık brövesi resmi törenle Marina Starovoitova'ya verildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yaptığı açıklamaya göre, tarihte ilk kez nükleer buzkıranın kaptanlık görevini bir kadın üstlendi. Marina Starovoitova'ya kaptanlık brövesini Murmansk Atomflot Gaziler Derneği'nin Onursal Başkanı Alexander Barinov takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marina Starovoitova, "Kaptan olmak, nükleer filo geleneklerini sürdürmek, mürettebata ve nükleer buzkırana değer vermektir. En büyük misyonumu burada görüyorum. Bu misyonu her gün yerine getireceğim ve başarılı olmayı, sizin ve meslektaşlarımın güvenini haklı çıkarmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bryansk Devlet Üniversitesi mezunu Marina Starovoitova, kırsal kesimde bir okulda ortaokul öğrencilerine Rus dili ve edebiyatı dersi verirken, Arktik bölgesindeki tanıdıkları birinden, Murmansk Denizcilik Şirketi'nin bir gemide çalışması için kadın personel alımı yaptığını öğrendi.

Ardından, Starovoitova, Amiral SO Makarov Devlet Denizcilik Akademisi'nden seyrüsefer mühendisi olarak mezun oldu. 20 yılı aşkın süredir denizde çalışan Marina Starovoitova, bu sürenin 6 yılını nükleer filoda geçirdi. Denizcilikten Kıdemli Yardımcı Kaptanlığa kadar yükselen Marina Starovoitova, Rosatom Liyakat Belgesi, Rusya Devlet Başkanı'nın teşekkür mektubu ve diğer mesleki ödüllere sahip.