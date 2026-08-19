Rusya dost ülkelerle ticareti artırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin dış ticaretinde dost ülkelerin payının yüzde 84'e yükseldiğini bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantısında konuştu.

Rusya'nın dış ticaretini dost ülkelere yönlendirerek yeniden şekillendirdiğini belirten Novak, "Geçen yılın sonuçları ve bu yılın ilk yarısı itibarıyla söz konusu ülkelerin Rusya'nın dış ticaret hacmindeki payı yüzde 84'e ulaştı." dedi.

Novak, dış ticarette ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının da artmaya devam ettiğini dile getirerek, söz konusu oranın yüzde 89'a çıktığını, rubleyle yapılan ödemelerin payının ise yüzde 56'ya yükseldiğini söyledi.

Rus ekonomisinin, mevcut koşullarda sürdürülebilir büyüme modeline geçmesinin temel hedef olduğunu vurgulayan Novak, hazırlanan yapısal değişim planının, yatırımlar, iş gücü piyasası, gelir ve tüketim, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonominin kayıt altına alınması gibi alanlarda dönüşümü öngördüğünü ifade etti.

Rusya, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalırken, dış ticaretini başta Çin, Hindistan, Türkiye, Orta Asya ve Körfez ülkeleri olmak üzere dost ülke şeklinde tanımladığı pazarlara yönlendirmişti.

Kaynak: AA