Haberler

Rusya dost ülkelerle ticareti artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin dış ticaretinde dost ülkelerin payının yüzde 84'e yükseldiğini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin dış ticaretinde dost ülkelerin payının yüzde 84'e yükseldiğini bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantısında konuştu.

Rusya'nın dış ticaretini dost ülkelere yönlendirerek yeniden şekillendirdiğini belirten Novak, "Geçen yılın sonuçları ve bu yılın ilk yarısı itibarıyla söz konusu ülkelerin Rusya'nın dış ticaret hacmindeki payı yüzde 84'e ulaştı." dedi.

Novak, dış ticarette ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının da artmaya devam ettiğini dile getirerek, söz konusu oranın yüzde 89'a çıktığını, rubleyle yapılan ödemelerin payının ise yüzde 56'ya yükseldiğini söyledi.

Rus ekonomisinin, mevcut koşullarda sürdürülebilir büyüme modeline geçmesinin temel hedef olduğunu vurgulayan Novak, hazırlanan yapısal değişim planının, yatırımlar, iş gücü piyasası, gelir ve tüketim, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonominin kayıt altına alınması gibi alanlarda dönüşümü öngördüğünü ifade etti.

Rusya, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalırken, dış ticaretini başta Çin, Hindistan, Türkiye, Orta Asya ve Körfez ülkeleri olmak üzere dost ülke şeklinde tanımladığı pazarlara yönlendirmişti.

Kaynak: AA
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce...
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi