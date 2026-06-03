St. Petersburg Ekonomi Forumu başladı

ST. Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 29'uncusu, küresel ekonomideki dönüşüm ve Küresel Güney ülkeleriyle ortaklık arayışlarının öne çıktığı gündemle başladı.

Bu yıl "Pragmatik diyalog: İstikrarlı geleceğe giden yol" temasıyla düzenlenen forum, 3-6 Haziran'da St. Petersburg'daki ExpoForum Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılıyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, foruma 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in forum kapsamındaki ana oturuma 5 Haziran'da katılarak konuşma yapması ve bazı soruları yanıtlaması planlanıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da foruma katılması beklenen diğer önemli isimler arasında yer alıyor.

Bu yıl onur konuğu ülke olarak belirlenen Suudi Arabistan'ın foruma enerji, sanayi, ulaştırma ve finans alanlarından geniş bir heyetle katılması bekleniyor.

SPIEF, 1997'den bu yana St. Petersburg'da düzenlenirken, Rusya özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Batılı ülkelerle ekonomik bağlarının zayıfladığı dönemde forumu Asya, Afrika, Orta Doğu ve Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini öne çıkaran bir platform olarak kullanıyor.

Forumda, Rusya ile katılımcı ülkeler arasında çeşitli ekonomik ve ticari anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

St. Petersburg'a yoğun İHA saldırısı

Forumun başladığı gün St. Petersburg ve çevresinde yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yaşanması da dikkati çekti.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, St. Petersburg'daki Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapılara yönelik İHA saldırıları yapıldığını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarında St. Peterburg'daki petrol rafinerileri ve diğer bazı sivil bölgelere İHA saldırılarının görüntüleri yer aldı.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko da gece boyunca bölge üzerinde 59 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Saldırılar nedeniyle St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlara geçici kısıtlama getirilirken, Rus basınında çok sayıda seferde gecikme yaşandığına dair bilgiler yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki bazı "önemli hedeflere" yönelik saldırıları gerçekleştirdiklerini bildirdi.