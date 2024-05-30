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Rusya merkezli Zenith RS firmasının İzmir'deki yeni fabrikası açıldı

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İzmir'de faaliyete geçen Zenith RS firmasının endüstriyel raf üretimi yapan yeni fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Fabrikanın yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

İzmir'de, Rusya merkezli Zenith RS firmasının endüstriyel raf üretimi yapan yeni fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) faaliyete geçen fabrikanın yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi.

Törende konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, söz konusu yatırımın Türkiye ve İzmir için çok önemli olduğunu ifade etti.

Firmanın aynı zamanda yeni kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde (BASBAŞ) de yatırım yaptığını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Yıllardır Türkiye'ye yabancı yatırım çekmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bu iş bizim işimiz, ama biz bu işi aynı zamanda vatani görev olarak görüyoruz. Bizler Türk yatırımcı ile beraber yabancı yatırımcının da önünü açıyor, yatırım yapması için her türlü çabayı ve özveriyi gösteriyoruz. Türkiye'nin Zenith gibi yatırımcılara ihtiyacı var. Çünkü bu yatırımlar ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, yani kalıcı yatırımlar. Bu yatırımlar Türk insanına iş ve AŞ sağlayacak yatırımlar. Bizlerin buna ihtiyacı var. Bu şirketler ihracat yapacak ve ülkemize net döviz kazandıracak. Ülkemizin cari açığının azalmasını sağlayacak."

Zenith RS firmasının kurucularından German Labazin de Rusya dışında ilk yatırımı İzmir'de yaptıklarını dile getirdi.

Gayretlerinden dolayı ortağı Ali Dere'ye teşekkür eden Labazin, "Tesisimiz tam olarak çalışıyor, üretiyor. İlerleme planlarımız, büyüme planlarımız, yeni lokasyonlar ve yeni üretim hedeflerimiz var. Eminim hepsini hep birlikte başaracağız." dedi.

Dere, iki yıl önce yatırım için yola çıktıklarını ifade ederek, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Mehtap Arık ise Türkiye'deki serbest bölgelerin önemine değinerek, yatırımlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Zenith İzmir Rusya Ekonomi Güncel Haberler

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