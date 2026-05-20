Haberler

Rusya Merkez Bankası, tahkim mahkemesinden Euroclear kararının "hızla" uygulanmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 250 milyar dolar) tahsil edilmesine yönelik mahkeme kararının hızla uygulanması için Moskova Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 15 Mayıs'ta bu tutarın tahsiline hükmetmişti.

Rusya Merkez Bankasının, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 250 milyar dolar) tahsil edilmesine yönelik mahkeme kararının hızla uygulanması için Moskova Tahkim Mahkemesine başvurduğu bildirildi.

Moskova Tahkim Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankasının, Euroclear aleyhine açtığı davada verilen kararın derhal uygulanmasına yönelik talebin mahkemeye ulaştığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada da bankanın, yasal haklarına başvurduğuna işaret edilerek, "Mahkemenin başvurumuzu hızlı şekilde değerlendireceğini umuyoruz. Egemen varlıklara yönelik devam eden yasa dışı eylemler ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Rusya Merkez Bankasının varlıklarının olası kullanımına ilişkin açıklamaları dikkate alındığında, bankanın çıkarlarını korumak için acil adımlar atılmasını gerekli görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Moskova Tahkim Mahkemesi, 15 Mayıs'ta, Rusya Merkez Bankasının Euroclear aleyhine açtığı davayı kabul etmiş, Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble tahsil edilmesine hükmetmişti.

Söz konusu tutarın, dondurulan fonları, bloke edilen menkul kıymetlerin değerini ve mahrum kalınan kazancı kapsadığı bildirilmişti.

Euroclear ise mahkeme kararının ardından Rusya Merkez Bankasının varlıklarının "uluslararası yaptırımlar doğrultusunda" Euroclear'da dondurulmuş şekilde kalacağını açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi

Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek isterken dünyası başına yıkıldı
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Ambulans gelmedi, maç iptal edildi

Futbolumuzda skandallar bitmiyor
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!