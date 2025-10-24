Rusya Merkez Bankası'ndan Ekonomi ve Faiz Değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin gelecek yılın ilk yarısında aşırı ısınma durumundan çıkacağını belirterek, "Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz ancak bunu bir tür olumsuz dış faktör olarak görüyoruz." dedi.

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisindeki gelişmelerin Rusya Merkez Bankası beklentileri içerisinde bulunduğunu anlatan Nabiullina, "Tahminlerimize göre, ekonomi aşırı ısınma durumundan gelecek yılın ilk yarısında çıkacak. Bu yılki büyüme tahminimizi yüzde 0,5-1'e düşürdük ve bu oran gelecek yıllarda büyüyecek." diye konuştu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Nabiullina, "Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz ancak bunu bir tür olumsuz dış faktör olarak görüyoruz. Yaptırımlara nasıl uyum sağlanacağını zaman gösterecek." dedi.

Nabiullina, yaptırımlar nedeniyle para politikasında değişiklik yapmayı planlamadıklarını söyledi.

Gelecek toplantıya ilişkin faiz beklentisi

Rusya Merkez Bankasının aralık ayında politika faiz oranına dair atacağı adıma ilişkin konuşan Nabiullina, "Bu yıl da dahil olmak üzere faiz oranındaki ilerleyişe bakarsanız, tahminimiz aralık toplantısında ilave indirim veya değişmeyen bir oran olasılığını öne çıkartıyor." ifadesini kullandı.

Politika faizinin hızlı bir şekilde indirilmesinin çeşitli tehlikeler barındırdığını vurgulayan Nabiullina, faiz hızla düşerse herkesin kredi almak isteyeceğini, bu durumun da talebi hızla artırarak enflasyonu yukarı yönlü tetikleyeceğini belirtti.

Nabiullina, bu yıl rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesinde, uygulanan sıkı para politikasının etkili olduğunu da kaydetti.