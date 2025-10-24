Haberler

Rusya Merkez Bankası'ndan Ekonomi ve Faiz Değerlendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin aşırı ısınmadan çıkmasına yönelik tahminlerini paylaştı ve yeni yaptırımların etkilerini değerlendirdi. Faiz oranlarına dair olası indirimler üzerinde düşündüklerini belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin gelecek yılın ilk yarısında aşırı ısınma durumundan çıkacağını belirterek, "Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz ancak bunu bir tür olumsuz dış faktör olarak görüyoruz." dedi.

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisindeki gelişmelerin Rusya Merkez Bankası beklentileri içerisinde bulunduğunu anlatan Nabiullina, "Tahminlerimize göre, ekonomi aşırı ısınma durumundan gelecek yılın ilk yarısında çıkacak. Bu yılki büyüme tahminimizi yüzde 0,5-1'e düşürdük ve bu oran gelecek yıllarda büyüyecek." diye konuştu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Nabiullina, "Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz ancak bunu bir tür olumsuz dış faktör olarak görüyoruz. Yaptırımlara nasıl uyum sağlanacağını zaman gösterecek." dedi.

Nabiullina, yaptırımlar nedeniyle para politikasında değişiklik yapmayı planlamadıklarını söyledi.

Gelecek toplantıya ilişkin faiz beklentisi

Rusya Merkez Bankasının aralık ayında politika faiz oranına dair atacağı adıma ilişkin konuşan Nabiullina, "Bu yıl da dahil olmak üzere faiz oranındaki ilerleyişe bakarsanız, tahminimiz aralık toplantısında ilave indirim veya değişmeyen bir oran olasılığını öne çıkartıyor." ifadesini kullandı.

Politika faizinin hızlı bir şekilde indirilmesinin çeşitli tehlikeler barındırdığını vurgulayan Nabiullina, faiz hızla düşerse herkesin kredi almak isteyeceğini, bu durumun da talebi hızla artırarak enflasyonu yukarı yönlü tetikleyeceğini belirtti.

Nabiullina, bu yıl rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesinde, uygulanan sıkı para politikasının etkili olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.