Rusya Merkez Bankası, Bankaların Hassas Bilgilerini Gizli Tutma Hakkını Uzattı

Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası, bankaların yaptırımlar nedeniyle hassas bilgileri gizli tutma hakkını 31 Aralık 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. Bankaların mülkiyet yapısı gibi verileri gizli tutabileceği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki bankaların yaptırımlar nedeniyle hassas bilgileri açıklamama hakkının uzatıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankaların paylaştığı bilgilere ilişkin 31 Aralık 2026'ya uzatılan karara yer verildi.

Buna göre, Rus bankaları yaptırımlar için hassas olarak değerlendirilen veriler, mülkiyet yapısı ve yönetim kurulu üyeleri dahil bilgileri gizli tutabilecek.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın bankalara ilişkin mali tabloları ise hassas bilgiler olmadan yayınlamaya devam edeceği kaydedildi.

Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çok sayıda bankayı hedef alırken, Rusya Merkez Bankası, Mart 2022'de aldığı kararla, bankalara hassas şeklinde değerlendirilen bilgileri gizli tutma hakkı tanımıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
