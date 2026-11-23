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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kaliningrad bölgesine yönelik ulaşım ablukası girişimlerine karşı iki yeni demir yolu feribotunun inşası için yaklaşık 50 milyar ruble (yaklaşık 611 milyon dolar) kaynak ayrılacağını bildirdi.

Mişustin, başkent Moskova'da başbakan yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, bazı ülkelerin lojistik hatlarını aksatmasının ve Kaliningrad'a yönelik ulaşım ablukası girişimlerinin bölgedeki işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Bölgeye gerekli mal ve ham maddelerin kesintisiz ulaştırılması için iki yeni demir yolu feribotunun inşa edileceğini aktaran Mişustin, projeye Rusya Ulusal Refah Fonu ve federal bütçeden yaklaşık 50 milyar ruble kaynak sağlanacağını kaydetti.

Rus hükümetinin daha önce onayladığı proje kapsamında üretilecek feribotların, Kaliningrad ile Rusya'nın diğer bölgelerini birbirine bağlayan Baltıysk-Ust Luga hattında 2030'a kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Litvanya, 2022'de Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik bazı kara yolu ve demir yolu taşımacılığına yaptırımlar kapsamında kısıtlamalar getirmişti.

Kaliningrad'a seyreden Rusya'ya ait "Sparta II" adlı yük gemisi de 21 Kasım'da Finlandiya Körfezi'nde insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA