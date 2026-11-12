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Rusya, füze saldırısı mağduru Ozon ve Wildberries satıcılarına destek verecek

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Rusya Maliye Bakanlığı, Ozon ve Wildberries satıcılarına sağlanan desteklerin kapsamını genişletti. Yıllık gelirinin yüzde 5'inden fazla zarara uğrayan şirket ve bireysel girişimciler, İHA, roket ve füze saldırılarından doğan zararlar için destekten yararlanabilecek.

Rus hükümeti, insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarından etkilenen e-ticaret şirketleri Ozon ile Wildberries üzerinden satış yapan işletmelere sağlanan desteklerin kapsamını genişletti.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ozon ve Wildberries'in tesislerine yönelik saldırılardan zarar gören işletmelere sağlanan desteklere ilişkin yeni düzenlemenin kabul edildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle desteklerin yalnızca İHA saldırılarından değil, roket ve füze saldırılarından zarar gören işletmeleri de kapsayacağı belirtildi.

Her iki platformda satış yapan işletmelerin toplam zararlarının dikkate alınacağı kaydedilen açıklamada, yıllık gelirlerinin yüzde 5'inden fazla zarara uğrayan şirketlerin ve bireysel girişimcilerin desteklerden yararlanabileceği ifade edildi.

Rus hükümeti, daha önce saldırılardan etkilenen işletmelere bazı vergi ve sigorta primi ödemelerinde 12 aya kadar erteleme imkanı tanımıştı.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketleri Ozon ve Wildberries'in lojistik tesisleri son aylarda Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi olurken Ozon, 11 tesisine yönelik saldırılardan kaynaklanan zararın 30,1 milyar rubleye ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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