Rusya Enerji Bakanlığı bu yıl enerji üretiminin 2024 seviyesinde kalmasını bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, petrol ürünü, doğal gaz ve kömür üretiminin bu yıl 2024 seviyesinde kalmasını beklediklerini söyledi.

Tsivilev, başkent Moskova'da gazetecilere Rus enerji sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da ilkbahar döneminde artacak akaryakıt talebine ilişkin hazırlıkları sürdürdüklerine işaret eden Tsivilev, "İç piyasa, gerekli stokların oluşturulması dahil, arz açısından tamamen güvence altındadır." dedi.

Tsivilev, Rusya'nın bu yıla yönelik enerji üretimine ilişkin ise "2025 sonuçlarına göre, petrol ürünleri, doğal gaz ve kömür üretiminin 2024 seviyelerinde kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'la birlikte dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alırken, aynı zamanda dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) gerilediğini bildirmişti.