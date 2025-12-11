Haberler

Rusya Enerji Bakanlığı bu yıl enerji üretiminin 2024 seviyesinde kalmasını bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, bu yıl enerji üretiminin 2024 seviyelerinde kalmasını beklediklerini açıkladı. Bakan, akaryakıt talebine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve iç piyasanın güvence altında olduğunu belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, petrol ürünü, doğal gaz ve kömür üretiminin bu yıl 2024 seviyesinde kalmasını beklediklerini söyledi.

Tsivilev, başkent Moskova'da gazetecilere Rus enerji sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da ilkbahar döneminde artacak akaryakıt talebine ilişkin hazırlıkları sürdürdüklerine işaret eden Tsivilev, "İç piyasa, gerekli stokların oluşturulması dahil, arz açısından tamamen güvence altındadır." dedi.

Tsivilev, Rusya'nın bu yıla yönelik enerji üretimine ilişkin ise "2025 sonuçlarına göre, petrol ürünleri, doğal gaz ve kömür üretiminin 2024 seviyelerinde kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'la birlikte dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alırken, aynı zamanda dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) gerilediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title