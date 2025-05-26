Rusya Ekonomisinde Aşırı Soğuma Riskleri Belirtiliyor

Rusya Ekonomisinde Aşırı Soğuma Riskleri Belirtiliyor
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülke ekonomisinde aşırı soğuma riskleri gördüklerini açıkladı. Enflasyonun son haftalarda gerilediğini belirtirken, Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının bu durum göz önünde bulundurularak alınması gerektiğini vurguladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinde aşırı soğumaya dair riskler gördüklerini söyledi.

Reşetnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuştu.

Enflasyonun son haftalarda yıllık bazda yüzde 3 ila 4 seviyesine kadar gerilediğine işaret eden Reşetnikov, "Son zamanlarda enflasyonda haftalık veriler aylık verilerden çok farklı değil, verilerdeki dalgalanmalar da azaldı." dedi.

Rusya Merkez Bankasının para politikasına yönelik karalarında söz konusu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Reşetnikov, "Çünkü mevcut şartlarda ekonominin aşırı soğumasıyla ilgili riskleri görüyoruz." diye konuştu.

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinde teknik resesyon tehlikesinin arttığını söylemişti.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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