Rusya'da VVER-1200 Reaktörüne Yeni Nesil Yakıt Yüklendi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Novovoronezh Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 6. güç ünitesinde yer alan VVER-1200 reaktör çekirdeğine, ilk kez TVS-5 tipi yakıt demetlerinden oluşan bir parti yüklendiğini bildirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, yakıt ikmali, planlı bakım süreci sırasında gerçekleştirildi.

Rosatom Yakıt Bölümü bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantreler Tesisi tarafından üretilen, beşinci nesil nükleer yakıt demeti TVS-5, üç ayrı 18 aylık yakıt çevriminde pilot kullanıma alınacak.

TVS-5'in tasarımı, VVER reaktörleri için uranyum-plütonyum yakıtının endüstriyel ölçekte üretiminin geliştirilmesine temel oluşturuyor. VVER-1200 yakıt demetlerinin tam otomatik şekilde üretimini mümkün kılan bu gelişme, kapalı nükleer yakıt çevrimine sahip çift bileşenli nükleer enerji sistemine stratejik geçişin bir parçasını teşkil ediyor.

Rostechnadzor'un verdiği lisans doğrultusunda, bu yeni tasarım demetleri, zenginleştirilmiş uranyum dioksit bazlı düzenli bir yakıt matrisiyle pilot operasyona tabi tutulacak.

Rus nükleer endüstrisinin gelecek stratejisi, kullanılmış yakıttan taze uranyum-plütonyum yakıtı üretimi gibi kapalı nükleer yakıt çevrimi çözümleri sunarak, termal ve hızlı nötron reaktörleriyle çift bileşenli nükleer güç endüstrisinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'un Yakıt Bölümü'nün tepe şirketi TVEL'in Araştırma ve Geliştirme Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Ugryumov, şunları kaydetti:

"Çift bileşenli nükleer güç sisteminde nükleer yakıt çevrimini kapatma görevlerinden biri, klasik termal nötron reaktörler dahil olmak üzere yeniden oluşturulmuş nükleer malzemelerden yapılmış yakıtın kullanılmasıdır. Bu da, tıpkı hızlı reaktörler için yakıt üretimi gibi, tamamen otomatik olması gereken endüstriyel ölçekli üretimin geliştirilmesini gerektiriyor. Novovoronezh NGS'de TVS-5'in başlatılması, böyle bir üretim projesinin doğrulanması için gerekli bir adım. Bu, Rosatom'un yakıt, enerji ve makine yapımı bölümlerinin ortak ekibin başardığı önemli bir kilometre taşıdır."

Novovoronezh NGS Müdürü Vladimir Povarov da santralin ileri teknolojilerin uygulandığı bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "VVER-1200 reaktör çekirdeğine beşinci nesil yakıt yüklenmesi, nükleer yakıt çevriminin tamamlanmasında önemli bir aşama. Rosatom'un Rus nükleer enerji endüstrisinin geleceğine önemli katkı sağlayan ve tüm endüstri için yeni fırsatlar sunan kilit projelerinin uygulanmasında aktif rol alıyoruz." ifadelerini kullandı.