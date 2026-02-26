Haberler

Rusya'da otomobil ithalatı 2025'te yüzde 59 geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da otomobil ithalatı 2025'te, artan kredi maliyetleri nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine düştü. Otomotiv sektöründeki düşüşün tüm otomobil segmentlerinde görüldüğü belirtildi.

Rusya'da otomobil ithalatı, artan kredi maliyetleri nedeniyle 2025'te, bir önceki yıla göre yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine düştü.

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan açıklamada, batılı şirketlerin sevkiyatını durdurduğu Rusya otomotiv sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, otomobil ithalatının 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine gerilediği ifade edilerek, düşüşün tüm otomobil segmentlerinde görüldüğü belirtildi.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın başından itibaren kredi maliyetlerinin artması, otomobil pazarındaki daralmanın ana nedeni olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu