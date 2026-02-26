Rusya'da otomobil ithalatı 2025'te yüzde 59 geriledi

Rusya'da otomobil ithalatı, artan kredi maliyetleri nedeniyle 2025'te, bir önceki yıla göre yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine düştü.

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan açıklamada, batılı şirketlerin sevkiyatını durdurduğu Rusya otomotiv sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, otomobil ithalatının 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine gerilediği ifade edilerek, düşüşün tüm otomobil segmentlerinde görüldüğü belirtildi.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın başından itibaren kredi maliyetlerinin artması, otomobil pazarındaki daralmanın ana nedeni olarak görülüyor.