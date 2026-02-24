Haberler

Rusya'da Instagram logosu bulunan internet sitesinin sahibine hapis cezası

Rusya'da 'Gulag-Info' adlı internet sitesinin sahibi Denis Soldatov, Instagram'a ait logonun bulunması gerekçesiyle 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sitenin yasalara uymadığını belirtti.

Rusya'da bir internet sitesinde Instagram'a ait logo yer aldığı gerekçesiyle sitenin sahibine hapis cezası verildi.

"Gulag-Info" adlı internet sitesi aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü."

Sitede, Rusya'da erişim engeli bulunan Instagram'a ait logonun yer alması nedeniyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, sitenin sahibi Denis Soldatov'a 15 gün hapis cezası verdi.

Rusya'da Instagram ve Facebook sitelerinin çatı şirketi Meta, aşırılıkçılığı destekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Ülkede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Facebook ve Instagram'ın yanı sıra X ve YouTube gibi çok sayıda yabancı dijital platforma erişim engeli getirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
