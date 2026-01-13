Putin iki Batılı şirkete daha kayyum atadı

Rusya'da faaliyet gösteren Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandı. Karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle yürürlüğe girdi.

CANPACK VE ROCKWOOL'A GEÇİCİ YÖNETİM

Kararnameye göre, Polonya merkezli Canpack ile Danimarka merkezli Rockwool'a ait Rusya'daki varlıklar, geçici süreyle yerel şirketlerin yönetimine devredilecek. Söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin bu süre boyunca kayyumlar aracılığıyla sürdürüleceği bildirildi.

Rusya'da daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi Batılı şirketlerin ülkedeki varlıklarına benzer şekilde kayyum atanmıştı.

Rus yetkililer, alınan kararların Batı ülkelerinin Rus varlıklarına yönelik "saldırgan ve hasmane" tutumlarına karşılık verildiğini savunuyor.