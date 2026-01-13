Haberler

Putin iki Batılı şirkete daha kayyum atadı

Putin iki Batılı şirkete daha kayyum atadı
Güncelleme:
Rusya, Batılı şirketlere yönelik kayyum uygulamalarını genişletiyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Polonya merkezli Canpack ile Danimarka merkezli Rockwool'un Rusya'daki varlıklarının yönetimi geçici olarak yerel şirketlere devredildi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya merkezli Canpack ve Danimarka merkezli Rockwool şirketlerinin Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı.
  • Karar, Putin tarafından imzalanan bir kararnameyle yürürlüğe girdi ve şirketlerin varlıkları geçici süreyle yerel şirketlerin yönetimine devredilecek.
  • Rusya'da daha önce Danone, Carlsberg ve Fortum gibi Batılı şirketlerin varlıklarına da kayyum atanmıştı.

Rusya'da faaliyet gösteren Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandı. Karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle yürürlüğe girdi.

CANPACK VE ROCKWOOL'A GEÇİCİ YÖNETİM

Kararnameye göre, Polonya merkezli Canpack ile Danimarka merkezli Rockwool'a ait Rusya'daki varlıklar, geçici süreyle yerel şirketlerin yönetimine devredilecek. Söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin bu süre boyunca kayyumlar aracılığıyla sürdürüleceği bildirildi.

Rusya'da daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi Batılı şirketlerin ülkedeki varlıklarına benzer şekilde kayyum atanmıştı.

Rus yetkililer, alınan kararların Batı ülkelerinin Rus varlıklarına yönelik "saldırgan ve hasmane" tutumlarına karşılık verildiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
