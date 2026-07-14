Haberler

Rusya tahıl sevkiyatında Azak Denizi'ne alternatif rotaları değerlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna saldırılarının artması üzerine Rusya Tarım Bakanlığı, tarım ürünleri sevkiyatı için alternatif güzergahları değerlendirdiğini ve iç piyasa ile ihracatın etkilenmeyeceğini açıkladı.

Azak Denizi'nde yaşanan Ukrayna saldırılarının artması üzerine, Rusya Tarım Bakanlığı, tarım ürünleri sevkiyatında alternatif güzergahları değerlendirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azak Denizi'ndeki durumun iç piyasadaki gıda arzını ve Rusya'nın ihracatını etkilemeyeceği belirtildi.

Rusya'nın farklı bölgelerinden tarım ürünlerinin sevkiyatı için kapasite bulunduğuna işaret edilen açıklamada, lojistik akışların ihtiyaç halinde yeniden yönlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili kurumlarla alternatif sevkiyat güzergahları üzerinde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Azak Denizi ve çevresindeki limanlar Rusya'nın tahıl ihracat güzergahları arasında önemli yer tutarken, Ukrayna ordusu son dönemde bölgedeki gemilere ve limanlara yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak