Rusya tahıl sevkiyatında Azak Denizi'ne alternatif rotaları değerlendiriyor
Ukrayna saldırılarının artması üzerine Rusya Tarım Bakanlığı, tarım ürünleri sevkiyatı için alternatif güzergahları değerlendirdiğini ve iç piyasa ile ihracatın etkilenmeyeceğini açıkladı.
Azak Denizi'nde yaşanan Ukrayna saldırılarının artması üzerine, Rusya Tarım Bakanlığı, tarım ürünleri sevkiyatında alternatif güzergahları değerlendirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azak Denizi'ndeki durumun iç piyasadaki gıda arzını ve Rusya'nın ihracatını etkilemeyeceği belirtildi.
Rusya'nın farklı bölgelerinden tarım ürünlerinin sevkiyatı için kapasite bulunduğuna işaret edilen açıklamada, lojistik akışların ihtiyaç halinde yeniden yönlendirileceği kaydedildi.
Açıklamada, ilgili kurumlarla alternatif sevkiyat güzergahları üzerinde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Azak Denizi ve çevresindeki limanlar Rusya'nın tahıl ihracat güzergahları arasında önemli yer tutarken, Ukrayna ordusu son dönemde bölgedeki gemilere ve limanlara yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırmıştı.