Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu

Rusya Tarım Bakanlığı, amonyum nitrat gübresinin ihracatını 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu kısıtlama, Rus çiftçilerini koruma amacı taşırken, küresel gübre fiyatlarını etkileyerek gıda güvenliği endişelerini artırıyor.

Rusya Tarım Bakanlığı, amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, ülkenin gübre ihracatında uygulanacak yeni kısıtlama kararına yer verildi.

Amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, kısıtlamanın 21 Nisan'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu, ihtiyaç duyulması halinde azot gübre ihracatının da kısıtlanabileceği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Haberler.com
500

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor

Süper Lig devi gözü kararttı! Yeni sezonda formayı giyebilir