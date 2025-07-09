Rusya, Altın Madenciliği ve İhracatı Üzerindeki Kontrolü Artırıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, altın madenciliği ve ihracatı üzerindeki kontrolü artırmaya başladıklarını söyledi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuştu.

Altın madenciliği şirketlerinin kamusallaştırılmasına karşı olduğunu belirten Silanuov, "Bunlar sonuçta özel şirketler ancak kontrol altında tutulmaları gerekiyor." dedi.

Söz konusu şirketlere yönelik "acil" adımlar atılmasını gerektiren bir durum olmadığına işaret eden Silanuov, "Şu anda altın madencilik operasyonları ve ihracat faaliyetleri üzerindeki kontrolü artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Başsavcılığı, 3 Temmuz'da, yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle ülkenin en büyük dördüncü altın madeni üreticisi Uzhuralzoloto'un varlıklarına el konulması talebinde bulunmuştu.