Rusya, Altın Madenciliği ve İhracatı Üzerindeki Kontrolü Artırıyor

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, altın madenciliği ve ihracatı üzerindeki kontrolü artırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Duma'da yaptığı açıklamada, madencilik şirketlerinin özel işletmeler olduğunu ancak kontrol altında tutulmaları gerektiğini vurguladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, altın madenciliği ve ihracatı üzerindeki kontrolü artırmaya başladıklarını söyledi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuştu.

Altın madenciliği şirketlerinin kamusallaştırılmasına karşı olduğunu belirten Silanuov, "Bunlar sonuçta özel şirketler ancak kontrol altında tutulmaları gerekiyor." dedi.

Söz konusu şirketlere yönelik "acil" adımlar atılmasını gerektiren bir durum olmadığına işaret eden Silanuov, "Şu anda altın madencilik operasyonları ve ihracat faaliyetleri üzerindeki kontrolü artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Başsavcılığı, 3 Temmuz'da, yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle ülkenin en büyük dördüncü altın madeni üreticisi Uzhuralzoloto'un varlıklarına el konulması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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