Rus iş dünyası ABD ile anlaşma sağlanmasını bekliyor

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin, ABD'li yetkililerin Moskova'da gerçekleştirecekleri temaslar hakkında olumlu görüş belirtti ve yeni bir anlaşmanın yakın olduğuna inandığını ifade etti.

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD'li yetkililerin Moskova'da gerçekleştirecekleri temasların iyi geçmesini beklediklerini belirterek, "Bence anlaşma çok yakın." dedi.

Şohin, başkent Moskova'da Rus bankası VTB tarafından düzenlenen "Rusya çağırıyor!" adlı etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etme konusunda yetenekli olduğunu kaydeden Şohin, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Miami'de yapılan görüşmelerin de geçmişteki görüşmelerden farklı olduğunu söyledi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'ya geldiğine işaret eden Şohin, ABD heyetinde Trump'ın damadı Jared Kushner'in de bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Şohin, bugün Moskova'da Putin ile Witkoff görüşmesinden umutlu olduklarının altını çizerek, "Bence bu iyi olacak. Bu sefer, Trump'ın deyimiyle, yeni bir toplantı ve yeni bir anlaşma girişimi olmayacak gibi görünüyor. Bence anlaşma çok yakın." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şohin, iş dünyası için dolar/ruble paritesinde 90-95, politika faiz oranında yüzde 10-12 seviyelerinin daha cazip olacağı görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
