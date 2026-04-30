Rus turistler aylar sonra kruvaziyer ile Samsun'da

Türkiye ile Rusya arasındaki deniz turizmi yeniden hareketlenirken, Rus turistleri taşıyan Astoria Grande aylar sonra Samsun'a demirledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki deniz turizmi yeniden hareketlenirken, Rus turistleri taşıyan Astoria Grande aylar sonra Samsun'a demirledi. 856'sı yolcu olmak üzere toplam bin 300 kişilik kafile, kente turizm açısından canlılık getirdi.

Sochi Limanı'ndan hareket eden kruvaziyer; İzmir, İstanbul ve Bartın duraklarının ardından sabah saatlerinde Samsun Limanı'na ulaştı. Liman işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, vakit kaybetmeden kenti keşfetmeye başladı.

Ziyaretçiler en çok Atakum sahili, Amisos Tepesi ve Bandırma Vapuru Müzesi'ne ilgi gösterirken, şehir merkezindeki alışveriş noktalarında da yoğunluk oluşturdu. Turistlerin bir kısmı ise düzenlenen turlarla Samsun'un ilçelerindeki turistik alanları gezdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Samsun'dan ayrılması planlanan kruvaziyer, rotasını Trabzon'a çevirecek. Buradaki ziyaretin ardından gemi, yeniden Rusya'ya dönerek Türkiye turunu tamamlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
