İstanbul'daki tahıl anlaşmasına dünyaca ünlü milyarder Roman Abramovich de katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, dünyadaki gıda krizinin çözümünde rol oynayacak tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenini sürpriz bir isim takip etti. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de Rus heyetiyle birlikte katılarak gelişmeleri salondan takip etti. Rusya'nın işgal etmesi nedeniyle Avrupa'nın tahıl deposu olan bilinen Ukrayna'daki tahılın dışarıya ihraç edilememesi, küresel bir gıda krizini tetikledi. Krizin çözümü için Türkiye'nin yoğun uğraşları sonucunda Ukrayna ve Rus tarafları Dolmabahçe sarayında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı. DENETİM İSTANBUL ÜZERİNDEN SAĞLANACAK Anlaşmayla birlikte Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahıl dünyaya ihraç edilecek, denetim İstanbul üzerinden sağlanacak. ERDOĞAN DA İMZA TÖRENİNE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı. SALONDA ABRAMOVİCH SÜRPRİZİ Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği salana gelen Abramovich töreni takip etti. Demirören Haber Ajansı / Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Roman Abramovich Ekonomi Güncel Haberler

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