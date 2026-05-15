Rus mahkemesi, Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble tahsil edilmesine hükmetti

Rus mahkemesinin, Rusya Merkez Bankasının açtığı dava kapsamında Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 215 milyar avro) tahsil edilmesine hükmettiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Bankanın Euroclear aleyhine açtığı davanın Moskova Tahkim Mahkemesinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, Euroclear aleyhine açılan davayı kabul ettiği belirtilerek, "Euroclear'ın Rusya Merkez Bankasına zarar veren eylemlerinin hukuka aykırılığını tanıyan mahkeme kararından memnunuz." ifadesi kullanıldı.

Kararın nihai metninin henüz hazırlanmadığı bilgisi verilen açıklamada, Euroclear'ın karara itiraz hakkı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, mahkeme kararının nasıl uygulanacağına ilişkin değerlendirme yapmak için erken olduğu, çünkü kararın henüz yürürlüğe girmediği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, AB'nin Rusya'nın egemen varlıklarına yönelik eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu, bu sebeple itiraz çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Euroclear'ın avukatları Maksim Kulkov ve Sergey Savelyev de başkent Moskova'da gazetecilere yaptıkları açıklamada, mahkemenin adil yargılama hakkını ihlal ettiğini savundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.