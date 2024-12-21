Rus Kruvaziyer 558 Turistle Samsun'a Son Ziyaretini Gerçekleştirdi

Rus kruvaziyer, 2024 yılının son ziyaretinde 558 turist ile Samsun'a geldi.

Astoria Grande isimli kruvaziyer, bu yıl Samsun'a 27 sefer düzenledi. Kruvaziyer yılın son seferinde 558 Rus turist ile Samsun'a demirledi.

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan demir alan ve 558 turist ile 444 mürettebatı taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer, bu turunda Rusya'dan direkt Samsun'a geldi. Rus turistlerin Samsun programında Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, AVM programları ve Atakum ilçe gezisi bulunuyor. Amasya'ya gidenler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret edecek.

Bu yıl son kez Samsun'a gelen kruvaziyerin akşam saat 21.00 sıralarında Samsun Limanı'ndan ayrılması planlanıyor. - SAMSUN