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Rus hükümeti, LNG tanker ihtiyacını belirlemek için 2027'ye kadar plan hazırlayacak

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Rus hükümeti, LNG taşımacılığı için tankerlerin inşasına yönelik planı Ağustos 2027'ye kadar hazırlayacak. Novatek ve Zvezda tersanesi de çalışmaya katılacak; tanker sayısı belirlenecek ve Rusya 2030'a kadar yıllık LNG üretimini 90 ila 105 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Rus hükümeti, mevcut ve planlanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanker inşasına yönelik plan hazırlanmasını kararlaştırdı.

Rus hükümetinin, "Enerji Stratejisi 2050"nin uygulanmasına ilişkin onayladığı eylem planına göre, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya Enerji Bakanlığı ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ağustos 2027'ye kadar LNG taşımacılığında ihtiyaç duyulan tankerlerin inşasına ilişkin plan hazırlayacak.

Rus enerji şirketi Novatek ile Zvezda tersanesinin de katılacağı çalışmalar kapsamında, mevcut ve gelecekteki LNG projeleri için gerekli tanker sayısı belirlenecek.

Planda ayrıca, enerji sektöründe yerli ekipman üretiminin geliştirilmesi, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji ekipmanlarının test edilmesine yönelik araştırma merkezleri kurulması öngörülüyor.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle LNG taşımacılığında çeşitli kısıtlamalarla karşılaşan Rusya, 2030'a kadar yıllık LNG üretimini 90 ila 105 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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