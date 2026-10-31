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Rus hükümeti dizel ve gemi yakıtı ihracat yasağını 31 Ocak 2027'ye uzattı

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Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak için dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracat yasağını 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Daha önce 31 Ekim'e kadar geçerli olan yasak, rafineri saldırıları sonrası bakıma alınan tesisler ve bazı bölgelerdeki satış kısıtlamalarıyla sürecek.

Rus hükümeti, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi.

Dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının doğrudan üreticiler tarafından ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, bu yasağın daha önce 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, bazı bölgelerde akaryakıt satışına kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de iç piyasadaki arzı korumak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatına yönelik çeşitli yasaklar getirmişti.

Rusya, ABD ile 9 Ekim'de varılan anlaşmanın ardından dizel ihracatı yasağını 10 Ekim'de kısmen gevşeterek ilk aşamada dünya piyasalarına 500 bin ton yakıt sevkiyatına izin vermişti.

Kaynak: AA
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