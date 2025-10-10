Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Önemi Vurgulandı

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Ensari, afet ve acil durumlarda ruh sağlığı hizmetlerinin, bireylerin ve toplumun iyilik halini korumada hayati rol oynadığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ensari, her yıl 10 Ekim'de "Dünya Ruh Sağlığı Günü"nün kutlandığını anımsatarak, özel gün kapsamında bu yılın temasının "Hizmetlere Erişim – Afet ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı" olarak belirlendiğini kaydetti.

Artan küresel istikrarsızlık dönemlerinde ruh sağlığının korunmasının önemine dikkati çeken Ensari, afetler, savaşlar, ekonomik krizler ve salgınların bireyler ve toplumlar üzerinde fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da derin izler bıraktığını, bu durumun toplumun dayanıklılığını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Ensari, toplumsal ruh sağlığının güçlü olmasının söz konusu zorluklara karşı dayanıklılığın temelini oluşturduğuna işaret ederek, "Ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması, böylesi dönemlerde hem bireysel hem toplumsal ruh sağlığını ve iyilik halini korumak açısından hayati öneme sahiptir." ifadelerine yer verdi.

"Ruh sağlığına yatırım yapmak, toplumun geleceğine yatırım yapmaktır"

Afet sonrası sunulan ruh sağlığı desteklerinin kaygı ve stresin azaltılmasına, güven duygusunun yeniden inşasına ve psikososyal dayanıklılığın güçlendirilmesine katkı sağladığını belirten Ensari, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, afet ve acil durumlarda etkilenen her beş kişiden biri depresyon, anksiyete veya travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlar yaşayabiliyor. Dolayısıyla ruh sağlığı hizmetlerinin kriz dönemlerinde temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir. Ruh sağlığına yatırım yapmak, toplumun geleceğine yatırım yapmaktır. Sağlıklı bireyler, afetler sonrası toparlanma süreçlerinde daha aktif rol alabilir ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir."

Ensari, bireylerin ruh sağlığını güçlendirecek adımlara işaret ederek, düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel hareketin ruhsal direnci artırdığını belirtti.

Aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmanın stresle başa çıkmada destekleyici rol oynadığını ifade eden Ensari, şöyle devam etti:

"Duygularınızı ifade edin. Duyguların paylaşılması, içsel yükü hafifletir. Haber akışını sınırlayın. Kriz dönemlerinde olumsuz içeriklere aşırı maruziyet kaygıyı artırabilir. Gerektiğinde profesyonel destek alın. Uzun süren mutsuzluk, kaygı veya çaresizlik hissi ruh sağlığı uzmanından profesyonel yardım gerektirebilir. Dayanışmayı güçlendirin. Yardım faaliyetleri, gönüllülük ve toplumsal destek girişimleri iyileşme sürecine katkı sağlar."

Ensari, ruh sağlığını korumanın yalnızca bireysel bir çaba değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, bu özel günde bireyleri ve kurumları ruh sağlığını koruma ve destekleme konusunda farkındalık oluşturmaya davet ediyoruz. Küresel istikrarsızlık dönemlerinde dayanışma, erişilebilir hizmetler ve farkındalık, toplumumuzun psikososyal gücünü artırmanın en etkili yollarıdır. Ruh sağlığı olmadan sağlıktan söz edilemez."