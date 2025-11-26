Rubikpara, 5. Yıl Dönümü Etkinliğinde Gelecek Vizyonunu Tanıttı

Fuzul Holding iştiraki Rubikpara, gelecek vizyonunu ve yeni ürünlerini 5. yıl dönümü etkinliğinde tanıttı.

İlk yıllarını kendi mikroservis mimari altyapısıyla kurguladığı uçtan uca "core" yazılımını geliştirmeye ayıran şirket, 5. yılında günlük 500 milyon lira işlem hacmine ulaştı.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte, bireysel ve tüzel kullanıcılara yönelik Rubikpara Kart'ı tanıtan şirket, 2026 yılında 100 milyar lira ciro hedefliyor.

Rubikpara, etkinlikte, genç girişimcilere özel Rubikpara Genç Girişimci Destek Programı'nı ve Anadolu'daki esnaf için başlatacağı finansal okuryazarlık eğitimlerini de katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Fuzul Holding Üst Yöneticisi (CEO) Erdal Erdem, 12 farklı sektörde, 18 ayrı şirket ve 3 bini aşkın çalışanla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Rubikpara'nın Fuzul ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdem, "Fuzul Holding, Rubikpara'yı ekosisteminin nakit akışı yönetimini sağlayan teknolojik omurga ve dijitalleşme vizyonunun bayrak taşıyıcısı olarak konumlandırıyor." dedi.

Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal da geride bıraktıkları 5 yıllık süreci bir olgunlaşma dönemi olarak niteledi.

Rubikpara'nın klasik bir girişimden farklı olarak Fuzul Holding'in 33 yıllık tecrübesi ve finansal gücüyle yola çıktığını vurgulayan Akbal, şunları kaydetti:

"Rubikpara'yı üç yıl boyunca, tıpkı bir bambu ağacı gibi stratejik bir sabırla suladık. Bu sabrımızın sonucunu bugün cirolarımızda ve performansımızda görüyoruz. Klasik bir girişimcinin sınırlı sermayesine karşın biz, holding himayesinde bir kurum içi girişimci olarak tabir-i caizse maça 2-0 önde başladık. Fuzul Holding'in sermaye gücü ve kurum kültürüyle, yavaş yavaş acele ederek güven inşa etmiş olduk."

Genç girişimcilere 100 bin lira ciroya kadar komisyonsuz destek

Yeni geliştirdikleri Rubikpara Genç Girişimci Destek Programı'nın avantajlarından bahseden Akbal, kurumsal yapılarının avantajıyla büyüdüklerini ve bu yapıya sahip olmayan genç girişimcilerin yanında durduklarını söyledi.

Akbal, "35 yaş altı girişimcilere destek olmak maksadıyla yapacakları 100 bin liraya kadar cirolarda 0 komisyonlu POS kampanyamızı başlatıyoruz. Temennim, genç girişimcilerin bu destekle büyüyüp bir yerlere geldiklerinde bizi unutmaması." diye konuştu.

Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç de Rubikpara'nın klasik bir fintek olmadığını, kendilerini karlı büyüyen bir teknoloji platformu olarak gördüklerini aktardı.

Şirketin henüz 5. yılında faiz, amortisman ve vergi öncesi karda (FAVÖK) pozitif duruma geçtiğine değinen Sevinç, şöyle devam etti:

"Sektördeki rekabet yön değiştirdi. Finans dünyasında hız artık bir lüks değil, herkesin sunduğu bir standart. Bugün asıl zor olan ve fark oluşturan güven kurmak. Kendi geliştirdiğimiz mikroservis mimari altyapımızla kesintisiz hizmet sunuyor, güveni maksimize ediyoruz. Birçok global fintekin uzun yıllar ulaşamadığı operasyonel karlılığı 5. yılımızda yakalayarak, sadece ciroyla değil mali sağlamlığımızla da güven veriyoruz."

Rubikpara Kart ile ürün ekosisteminin bir halkasını daha tamamladıklarını belirten Sevinç, "Hem dijital cüzdan hem de POS çözümlerimizdeki yetkinliğimizi fiziksel dünyaya taşıyoruz. Fiziksel kartın yanı sıra anında oluşturulan sanal kart seçeneği ve cashback sistemiyle kullanıcılarımıza tam bir finansal özgürlük sunacağız." şeklinde konuştu.

"1600 işletmeye ulaştık"

Gelecek vizyonlarına değinen Sevinç, ödemenin, hayatın akışı içinde "görünmez olduğu bir deneyim" kurguladıklarını, bu vizyonla hem son kullanıcıların hem de KOBİ'lerin stratejik teknoloji ortağı olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İsmail Sevinç, Rubikpara'nın finansal açıdan başarılı bir yılı geride bıraktığına işaret ederek, "2025 yılında hedefimiz olan 33 milyar lira ciromuzu yüzde 125 aşarak kapatacağız. Bu yıl itibarıyla 1600 işletmeye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Yakaladığımız bu güçlü ivmeyle, 2026 yılı için hedefimiz 100 milyar lira ciroya ulaşmak ve Rubikpara'yı Türkiye'nin tek durak ödeme sağlayıcısı yapmak." ifadelerini kullandı.

Yeni açık bankacılık çalışmalarına değinen Sevinç, kullanıcıların farklı bankalardaki tüm hesaplarını Rubikpara'nın güvenli altyapısı üzerinden tek bir platformda anlık olarak görüntüleyebileceğini ve para transferlerini doğrudan uygulama üzerinden başlatabileceğini söyledi.

Sevinç, "Bu yeni kabiliyetler, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için hesap ve nakit akışı yönetimini kolaylaştırarak önemli bir zaman ve operasyonel verimlilik avantajı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.