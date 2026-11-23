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Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, gece insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye yönelik saldırının 6 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Slyusar, rafinerinin saldırı sırasında faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu ve acil durum ekiplerinin tesiste çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde açıklama yapan Slyusar, gece boyunca bölgede 80'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, Krasnosulinskiy ilçesinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını bildirmişti.

2009'da faaliyete geçen ve yılda 5,6 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan rafineride gemi yakıtı ve nafta üretiliyor.

Kaynak: AA