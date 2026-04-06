Rossmann Türkiye Mersin'de 135 bin fidanı toprakla buluşturdu

Rossmann Türkiye, 'Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı' projesinin ikinci etabı kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde yangınları etkileyen alanlarda 135 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Proje, doğal kaynakların korunmasını ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefliyor.

Rossmann Türkiye, sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü "Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı" projesinin ikinci etabı kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde 135 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rossmann Türkiye, iş ortakları ve OGEM-VAK işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında yangınlardan etkilenen alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda Mersin Silifke Taşucu'nda yangından zarar görmüş orman alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 135 bin fidan dikildi. Etkinliğe, Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

İkinci etapta dikilen 135 bin fidanla Mersin Silifke Taşucu'nda 2022'de meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlandı. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 336 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir orman alanının Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Projeye Beyaz Kağıt, Colgate, Henkel, L'Oreal, Nivea, P&G, Reckitt, Unilever ve Urban Care markaları da destek veriyor.

İlk etabı 2025'te Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Köyü'nde gerçekleştirilen projede Rossmann çalışanları ve iş ortaklarının katılımıyla 15 bin fidan toprakla buluşturulmuştu. "İyi hissettiren alışveriş" anlayışını toplum ve çevre için genişleten Rossmann Türkiye, doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, toprakla buluşturulan her fidanın sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir taahhüdü temsil ettiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında doğaya nefes olacak projeler üretmeye kararlı olduklarını vurgulayan Ejder, şunları kaydetti:

"Attığımız her adım, daha sürdürülebilir bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun somut bir göstergesi. Rossmann Türkiye olarak 'iyi hissettiren' yaklaşımımızı yalnızca müşterilerimize sunduğumuz deneyimlerle sınırlı görmüyor, topluma, çevreye ve gelecek nesillere değer yaratmayı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Bu projeyi, sadece bir ağaçlandırma çalışması olarak değil, iş ortaklarımızla büyüttüğümüz, uzun vadeli ve ölçülebilir etki yaratan bir sosyal yatırım olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Sibel Morrow
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Haberler.com
500

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!