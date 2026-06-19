Rus petrol şirketi Rosneft: Üretimde dünyada 2. sıradaki yerimizi koruyoruz

Rus petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, halka açık şirketler arasında hidrokarbon üretiminde dünyada 2. sıradaki yerlerini koruduklarını söyledi.

Seçin, şirketin yıllık genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, Rosneft'in, Rusya'nın en büyük petrol şirketi olma konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Hidrokarbon üretimini petrol eş değeri olarak 247 milyon tona, günlük bazda ise 5 milyon varilin üzerine çıkardıklarını bildiren Seçin, Rosneft'in, Rusya'daki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hindistan'da büyük petrol rafinerisi komplekslerine sahip olduklarını ve Avrupa'daki bazı rafinerilerde hissedarlığı sürdürdüklerini dile getiren Seçin, "Rosneft, 2025 yılı sonuçlarına göre, halka açık şirketler arasında üretim açısından dünya ikinciliğini korudu." dedi.

Rosneft'in bireysel hissedar sayısının son 5 yılda 8 kattan fazla artarak yaklaşık 1,7 milyona ulaştığını anlatan Seçin, bu artışın, Rusya borsasında piyasa değeri en yüksek şirketler arasında rekor seviyede gerçekleştiğini söyledi.

Şirketin 2000'den bu yana kesintisiz temettü ödediğini bildiren Seçin, mevcut temettü politikasının sürdürüleceğini belirtti.

Rosneft, petrol ve doğal gaz arama, üretim, rafinaj ve satış alanlarında faaliyet gösteren Rusya'nın en büyük enerji şirketleri arasında yer alıyor.